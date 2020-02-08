Главная > Внешняя политика

Делегаты от правительства РФ отправляются в Турцию

7 февраля в 15:31 Внешняя политика 0 206 Карина Мелова
1 Изображение

7 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обнародовал информацию о том, что 8 февраля в его страну прибудут официальные представители правительства Российской Федерации для проведения переговоров касательно ситуации в провинции Идлиб, Сирия. Глава турецкого дипломатического ведомства добавляет, что по итогам данных переговоров, при возникновении соответствующей потребности, может состояться встреча лидеров двух стран: Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана (ист.: NTV).

Известно, что инициатором переговоров по Идлибу с привлечением российской стороны выступил сам Чавушоглу, предположивший возможность последующей организации встречи президентов. Москва и Анкара стали участниками соглашения об объявлении режима прекращения огня в Идлибе, начиная с 12 января. Несмотря на это, боевики продолжают нарушать запрет.

Ранее сообщалось, что при обстреле турецких военных 3 февраля погибли 8 человек, которые, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, попали под огонь проправительственных сирийских сил, открытый по боевикам.

4 февраля Реджеп Тайип Эрдоган заверил общественность в том, что Турция не намерена идти на конфликт с Москвой из-за происшествия в Идлибе. В беседе Эрдоган и Путин договорились об усилении координации сторон для стабилизации обстановки в регионе.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Ее уже не остановить: Центробанк вновь снизил ключевую ставку

7 февраля в 19:14 Финансы

Прогноз Совфеда: цены на жилую недвижимость вырастут на 25% в перспективе пары лет

7 февраля в 14:11 Недвижимость

ГД рассмотрит придание применению ИИ законных оснований

7 февраля в 13:53 Государство

Роспотребнадзор не обнаружил новых случаев инфицирования коронавирусом в России

7 февраля в 13:14 Финансы
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Инвестиционный форум в Сочи будет перенесен Рабочая группа по поправкам не справляется с нагрузкой в срок ЕАЭС установил новые нормы по пересечению границы с наличными средствами 13 февраля – конечный срок утверждения порядка импорта незарегистрированных в РФ медпрепаратов Основная часть населения РФ согласна с поправками в Конституцию

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Top.Mail.Ru