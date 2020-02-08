Делегаты от правительства РФ отправляются в Турцию

7 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обнародовал информацию о том, что 8 февраля в его страну прибудут официальные представители правительства Российской Федерации для проведения переговоров касательно ситуации в провинции Идлиб, Сирия. Глава турецкого дипломатического ведомства добавляет, что по итогам данных переговоров, при возникновении соответствующей потребности, может состояться встреча лидеров двух стран: Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана (ист.: NTV).



Известно, что инициатором переговоров по Идлибу с привлечением российской стороны выступил сам Чавушоглу, предположивший возможность последующей организации встречи президентов. Москва и Анкара стали участниками соглашения об объявлении режима прекращения огня в Идлибе, начиная с 12 января. Несмотря на это, боевики продолжают нарушать запрет.



Ранее сообщалось, что при обстреле турецких военных 3 февраля погибли 8 человек, которые, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, попали под огонь проправительственных сирийских сил, открытый по боевикам.



4 февраля Реджеп Тайип Эрдоган заверил общественность в том, что Турция не намерена идти на конфликт с Москвой из-за происшествия в Идлибе. В беседе Эрдоган и Путин договорились об усилении координации сторон для стабилизации обстановки в регионе.