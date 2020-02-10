В Анкаре прошли два этапа переговоров дипломатических представителей РФ и Турции

В опубликованном 11 февраля на сайте МИД России сообщении для СМИ идет речь о том, что в столице Турецкой Республики состоялась встреча дипломатов из РФ и Турции, в ходе которой оговаривались проблемы, связанные с обстановкой в зоне Идлиба.



В состав российской делегации вошли такие лица: специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель руководителя МИД Сергей Вершинин, а также сотрудники Минобороны. Турецкую сторону возглавил замминистра иностранных дел Седат Онал.



В Турции состоялись два этапа переговоров (8 и 10 февраля). После консультации с турецкими представителями российские дипломаты обсудили политические аспекты с советником президента Турецкой Республики по политическим вопросам Ибрагимом Калыном.



По предоставленным данным, переговоры были обусловлены накалившейся ситуацией в идлибском регионе. Несмотря на объявление режима тишины силами РФ и Турции, террористы продолжают вести активные военные действия.