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В Анкаре прошли два этапа переговоров дипломатических представителей РФ и Турции
Сегодня в 12:33 Внешняя политика 0 151 Карина Мелова
В опубликованном 11 февраля на сайте МИД России сообщении для СМИ идет речь о том, что в столице Турецкой Республики состоялась встреча дипломатов из РФ и Турции, в ходе которой оговаривались проблемы, связанные с обстановкой в зоне Идлиба.
В состав российской делегации вошли такие лица: специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель руководителя МИД Сергей Вершинин, а также сотрудники Минобороны. Турецкую сторону возглавил замминистра иностранных дел Седат Онал.
В Турции состоялись два этапа переговоров (8 и 10 февраля). После консультации с турецкими представителями российские дипломаты обсудили политические аспекты с советником президента Турецкой Республики по политическим вопросам Ибрагимом Калыном.
По предоставленным данным, переговоры были обусловлены накалившейся ситуацией в идлибском регионе. Несмотря на объявление режима тишины силами РФ и Турции, террористы продолжают вести активные военные действия.
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