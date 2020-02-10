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РФ не обсуждает с ЕС снятие ограничительных мер
12 февраля в 13:40 Внешняя политика 0 201 Карина Мелова
Как сообщил в ходе беседы с корреспондентом «РИА Новости» Владимир Чижов, постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе, делегировавшее его государство не обговаривает с ЕС ограничительные меры и не настаивает на их снятии. При этом дипломат не предвидит прорыва в отношениях с объединением 27 государств.
Между тем, г-н Чижов полагает, что страны-члены Европейского союза все больше начинают осмысливать отсутствие перспектив в противостоянии Российской Федерации, но, как выразился постпред, Европарламент пока остается верным «традиции по извлечению политических очков из конфронтации с Россией». Он считает двусторонние отношения заложником кризиса на Украине.
Владимир Чижов подчеркнул: «Хочу отметить, что нам, российскому обществу, стоит избегать крайностей в отношении к ЕС: его не надо ни фетишизировать, ни демонизировать».
Согласно предоставленным изданием «Коммерсантъ» сведениям, на данном этапе США и государства Европейского союза не намерены смягчать санкции, введенные в результате событий в Керченском проливе, несмотря на возврат на Украину арестованных моряков в минувшем году.
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