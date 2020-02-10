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Лавров поздравил сербского коллегу с Днем государственности Сербии
13 февраля в 16:04 Внешняя политика 0 193 Карина Мелова
Сергей Лавров, руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации отправил Ивице Дачичу, главе МИД Сербии, телеграмму, в которой поздравил своего коллегу с Днем государственности Сербии и выразил уверенность в том, что доверие и плодотворные международные 2-сторонние отношения способствовали выходу РФ и Сербии на уровень настоящего стратегического партнерства.
В частности, текст телеграммы гласит: «Высокий уровень доверия и интенсивность российско-сербского диалога, включая сотрудничество внешнеполитических ведомств, свидетельствуют о том, что отношения между нашими странами достигли уровня истинного стратегического партнерства. Уверен, что многовековые традиции дружбы и взаимной поддержки будут неизменно способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений и реализации всего комплекса запланированных инициатив. Это полностью соответствует интересам народов России и Сербии, а также укрепляет безопасность в Балканском регионе» (ист.: пресс-служба МИД Сербии).
Известно, что в ближайшем прошлом глава российского государства также передал поздравления с праздником президенту Сербии Александару Вучичу.
День государственности отмечают в Республике Сербия 15 и 16 февраля.
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