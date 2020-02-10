Диппредставителю РФ в Турции поступают угрозы

От Ирины Касимовой, пресс-атташе российской дипломатической миссии в Турции, агентству «РИА Новости» стало известно о мерах по усилению безопасности, предпринятых турецкими властями по отношению к посольству РФ. В недавнем прошлом посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил о получении в социальных сетях угроз вследствие накала обстановки в идлибской зоне.



«Да, действительно, ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности», – заявила Ирина Касимова, которая считает целесообразными меры предосторожности, не веря при этом в реальность воплощения угроз.



Как известно, предшественник Ерхова Андрей Карлов был застрелен террористом, прокричавшим «Не забывайте про Сирию!», во время открытия художественной выставки (Анкара, декабрь 2016 г.). На фоне текущего обострения ситуации в сирийском регионе и поступления угроз в посольство Российской Федерации в Турецкой Республике было принято решение повысить уровень защищенности сотрудников дипломатического представительства.