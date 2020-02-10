Вашингтон не намерен продлять Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений

27 февраля Владимир Леонтьев, выполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, заявил об официально подтвержденном нежелании американской стороны обсуждать пролонгацию Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ист.: «РИА Новости»).



Как подчеркнул г-н Леонтьев, оставшегося периода действия соглашения (до февраля 2021 года) недостаточно для составления международного документа аналогичного содержания. Политик связывает такую ситуацию с отказом Вашингтона от конструктивного диалога.



При этом ранее, 5 февраля, помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен говорил о намечающейся встрече американских и российских представителей по вопросам контроля над вооружениями.



Напомним: ДСНВ был заключен в 2010 г. до февраля 2021 г. На сегодняшний день это единственный действующий договор между РФ и США об ограничении вооружений.