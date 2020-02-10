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Диппредставители РФ в США предложили делегатам из Америки посетить Крым

28 февраля в 13:39 Внешняя политика 0 256 Карина Мелова
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В ответ на утверждение американского государственного секретаря Майка Помпео об «оккупации» Крымского полуострова в 2014 г. дипломатическое представительство Российской Федерации в США на своей странице в социальной сети Facebook опубликовало предложение американской делегации посетить Крым.

Сотрудники посольства акцентировали внимание на своей готовности официально встретить коллег на крымской земле и навсегда избавить Вашингтон от беспокойства по поводу принадлежности полуострова.

«Предлагаем США перестать вводить общественность в заблуждение. Лучше направить американские усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по Минским соглашениям», – порекомендовали чиновники.

Известно, что 26 февраля Майк Помпео настоятельно рекомендовал РФ прекратить оккупацию Крымского полуострова. При этом 25 февраля глава американского государства Дональд Трамп пролонгировал еще на год действие антироссийских ограничительных мер, принятых ранее в связи с обстановкой на Украине и вхождением Крыма в состав России, что произошло вследствие проведенного референдума в марте 2014 г.
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