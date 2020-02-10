ЕС настаивает на переходе к мирному процессу урегулирования конфликта в идлибской зоне

В ответ на заявление Турецкой Республики о невозможности сдерживать наплыв беженцев из Сирии Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, 28 февраля объявил, что объединение европейских государств намерено принимать любые меры для гарантии своей безопасности и призывает к безотлагательной деэскалации в зоне Идлиба.



В частности, в Twitter он написал: «ЕС призывает все стороны к немедленной деэскалации и сожалеет о гибели людей. ЕС предпримет все необходимые меры для защиты своих интересов безопасности. Мы на связи со всеми участниками ситуации».



Ранее, 22 февраля, глава французского государства Эммануэль Макрон выразил опасения, что в Европе может начаться очередной миграционный кризис.



Напомним: конфликт в сирийском регионе разгорелся в 2011 г. В 2015 г. правительство Сирии попросило Россию помочь освободить страну от боевиков. По прошествии 2 лет РФ объявила завершение активной фазы военной операции, однако на данном этапе наблюдается обострение ситуации в Идлибе, где проправительственные военные силы Сирии при поддержке Москвы противостоят оппозиции и боевикам турецкой армии.

По материалам «Известий»