5 марта состоится встреча президентов РФ и Турции по вопросам ситуации в Сирии

Согласно уведомлению пресс-службы Кремля, 5 марта глава российского государства Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью обсуждения вопросов, касающихся ситуации в сирийском регионе, в том числе в зоне деэскалации в районе Идлиба. Известно, что для участия в переговорах глава Турецкой Республики прибудет в Российскую Федерацию.



Из сделанного ранее заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова следует, что Москва продолжает придерживаться достигнутых в Сочи договоренностей, поддерживает территориальную целостность Сирии и взятый на борьбу с терроризмом курс. При этом для России остается принципиально важным вопрос сотрудничества с турецкой стороной.



Господин Песков утверждает, что в ходе рабочей встречи позиция Российской Федерации будет выдержанной и постоянной, и добавляет: «Это та же позиция, которая излагалась на самых различных уровнях и президентом Путиным, и министром иностранных дел Лавровым, и также межведомственной рабочей группой, межведомственной делегацией, которая в последние дни работала с турецкими коллегами».

По материалам ТАСС