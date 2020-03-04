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5 марта состоится встреча президентов РФ и Турции по вопросам ситуации в Сирии
3 марта в 14:21 Внешняя политика 0 384 Карина Мелова
Согласно уведомлению пресс-службы Кремля, 5 марта глава российского государства Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью обсуждения вопросов, касающихся ситуации в сирийском регионе, в том числе в зоне деэскалации в районе Идлиба. Известно, что для участия в переговорах глава Турецкой Республики прибудет в Российскую Федерацию.
Из сделанного ранее заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова следует, что Москва продолжает придерживаться достигнутых в Сочи договоренностей, поддерживает территориальную целостность Сирии и взятый на борьбу с терроризмом курс. При этом для России остается принципиально важным вопрос сотрудничества с турецкой стороной.
Господин Песков утверждает, что в ходе рабочей встречи позиция Российской Федерации будет выдержанной и постоянной, и добавляет: «Это та же позиция, которая излагалась на самых различных уровнях и президентом Путиным, и министром иностранных дел Лавровым, и также межведомственной рабочей группой, межведомственной делегацией, которая в последние дни работала с турецкими коллегами».
По материалам ТАСС
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