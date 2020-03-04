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Диппредставители стран ЕС на 6 месяцев продляют санкции против некоторых граждан РФ

Сегодня в 13:52 Внешняя политика 0 91 Карина Мелова
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От источника в Совете Европейского Союза журналисты ТАСС 4 марта узнали о предстоящем продлении санкций против некоторых граждан РФ.

Собеседник информагентства поделился такой информацией: «На утреннем заседании послов без обсуждения были продлены индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц России еще на шесть месяцев. Теперь решение должно быть формально утверждено Советом ЕС». В данном случае речь идет об ограничительных мерах, которые перестанут действовать 15 марта.

В частности, дипломатические представители 27 стран в составе Евросоюза пролонгировали индивидуальные санкции в отношении бывшего главы украинского государства Виктора Януковича и его приближенных лиц, вычеркнув при этом из перечня экс-премьера Украины Николая Азарова, а также бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого (по данным «Известий»).

Напомним: 26 февраля Дональд Трамп еще на год продлил введенные против Москвы ограничения, связанные с ситуацией на Украине и потенциальной угрозой национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Под санкциями находятся некоторые российские физлица, ряд компаний и целые секторы экономики.
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