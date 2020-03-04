Россия: Турция не выполнила свои обязательства по Сирии

Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков упрекнул власти Турции в несоблюдении договоренностей, достигнутых в Сочи в 2018 г.



Господин Конашенков выразил мнение о том, что вместо создания зоны без военных объектов турецкие власти допустили слияние своих вооруженных сил с укреплениями террористических формирований, регулярно атакующих мирное население: «Атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы Хмеймим из спорадических стали ежедневными».



Представитель Минобороны акцентировал внимание на том, что по условиям сочинских соглашений от 2018 года Турция обязана была удерживать террористические группировки на глубине до 20 км от внешних границ зоны деэскалации. Однако вместо этого она позволила формированиям «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламская партия Туркестана» и «Хуррас ад-Дин» оттеснить военные силы «умеренной оппозиции» к своей границе и, кроме того, перевела в идлибский регион «ударную группировку численностью с механизированную дивизию», нарушив таким образом международное право.



27 февраля под открытым сирийскими войсками огнем погибло более 30 турецких силовиков, вследствие чего обстановка в Идлибе накалилась. На 5 марта запланирована встреча президентов России и Турции, на которой лидеры стран продолжат обсуждать сложившуюся в Сирии ситуацию.

По материалам «Ъ».