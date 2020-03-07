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Вашингтон одобрил обязательства, взятые на себя РФ и Турцией касательно Идлиба
6 марта в 12:27 Внешняя политика 0 260 Карина Мелова
От официального представителя Государственного департамента США в четверг ТАСС стало известно о положительном отношении американских властей к договоренностям, достигнутым по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам обстановки в сирийском регионе.
Соединенные Штаты Америки верят, что принятые в ходе встречи решения будут содействовать деэскалации ситуации и уменьшению масштаба ощутимого гуманитарного кризиса. В частности, собеседник информагентства выразил следующую мысль: «Соединенные Штаты с нетерпением ждут обсуждения деталей развития событий со своим союзником по НАТО Турцией, которая стремится к прочному режиму прекращению огня. Крайне важно сейчас то, какие действия предпримут в самом районе боевых действий Асад и те, кто его поддерживает. Это покажет, будет ли прочный режим прекращения огня достигнут». Единственным путем решения проблемы он назвал введение режима прекращения огня на всей территории страны и ведение политического диалога согласно резолюции СБ ООН 2254.
Во время рабочей встречи в Москве 5 марта лидеры РФ и Турции условились об установлении режима прекращения огня и некоторых мер, призванных стабилизировать ситуацию в идлибской зоне. В соответствии с достигнутыми договоренностями 6 марта стороны прекращают огонь и начинает действовать режим перемирия. Кроме того, 15 числа военные силы Российской Федерации и Турецкой Республики начинают совместно патрулировать трассу М4, вдоль которой создадут коридор безопасности. Участники переговоров выразили намерение поддерживать суверенитет Сирии и не прекращать противодействовать терроризму.
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