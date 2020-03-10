Министры обороны Турции и РФ готовы приложить все усилия для сохранения спокойствия в Идлибе

Как следует из обнародованного 10 марта официального сообщения Министерства национальной обороны Турецкой Республики, глава ведомства Хулуси Акар провел телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В процессе беседы политики подчеркнули свою уверенность в необходимости и далее поддерживать режим прекращения огня в районе Идлиба.



Так, в тексте коммюнике содержится такая информация: «Акар и Шойгу обменялись мнениями относительно долгосрочного перемирия в Идлибе, а также возвращения свыше 1 млн сирийских беженцев. В ходе переговоров была отмечена приверженность поддержанию перемирия, выполнению обязательств в рамках соглашения [по Идлибу], а также усилиям по поддержанию мира и стабильности в регионе».



Темой разговора Хулуси Акара и Сергея Шойгу стало исполнение протокола, дополняющего принятый в Москве меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Ранее, 5 марта 2020 г., президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил российскую столицу, где в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным были достигнуты договоренности о введении 6 марта режима прекращении огня в сирийской провинции, а также об организации совместного патрулирования вдоль трассы М-4. Оба государства выступили за поддержку суверенитета Сирии и противодействие терроризму.