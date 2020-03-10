Песков: в Идлибе все спокойно

В ходе общения с представителями СМИ в понедельник, 23 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что на данном этапе в Сирии боевые действия не ведутся (ист.: ТАСС).



По словам г-на Пескова, ситуация в идлибском регионе стабилизировалась после начала действия условий соглашения, достигнутого президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. В соответствии с упомянутыми договоренностями, с 6 марта в зоне деэскалации вооруженные силы двух стран совместно патрулируют трассу М4 в коридоре безопасности.



Кроме того, пресс-секретарь президента России разъяснил, кто уполномочен принимать решения во время распространения опасного вируса Covid-19 на глобальном уровне и прекращать военные действия, в том числе и в Сирии: «Что касается того, нужно ли отменять войны, как во время Олимпиады, это тема для международных организаций, для ООН и так далее».