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В Кремле заявили об участии Владимира Путина в саммите G20

24 марта в 19:02 Внешняя политика 0 325 Иван Тихонов
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Президент России Владимир Путин намерен принять участие в экстренном саммите G20, посвященному борьбе с распространением коронавируса. Саммит запланирован на 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении указывается, что саммит «Группы двадцати» пройдет в формате видеоконференции.

«26 марта президент примет участие в экстренном саммите «Группы двадцати», который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и её влиянием на мировую экономику», — сообщается на сайте Кремля.

Инициатором проведения дистанционной встречи выступила Саудовская Аравия, председательствующая на G20 в 2020 году. Уточняется, что это будет первая видео-встреча «двадцатки» за всю историю существования.
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