В Кремле заявили об участии Владимира Путина в саммите G20

Президент России Владимир Путин намерен принять участие в экстренном саммите G20, посвященному борьбе с распространением коронавируса. Саммит запланирован на 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



В сообщении указывается, что саммит «Группы двадцати» пройдет в формате видеоконференции.



«26 марта президент примет участие в экстренном саммите «Группы двадцати», который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и её влиянием на мировую экономику», — сообщается на сайте Кремля.



Инициатором проведения дистанционной встречи выступила Саудовская Аравия, председательствующая на G20 в 2020 году. Уточняется, что это будет первая видео-встреча «двадцатки» за всю историю существования.