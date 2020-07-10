Лавров: российско-американские отношения – это вам не «придаток» предвыборной кампании!

10 июля на проводимой в режиме онлайн сессии «Россия и постковидный мир» в рамках международного форума «Примаковские чтения» глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о готовности представляемого им государства к организации саммита с США (ист.: ТАСС).



В ходе беседы руководитель ведомства заметил, что соглашения касательно обмена встречами в верхах не заключалось, поскольку не были оговорены конкретные даты, географические локации и время, при этом он, однако, выразил желание правительства РФ принять участие во встрече на высшем уровне. Так, г-н Лавров пояснил: «У нас нет недостатка в желании работать с американцами на всех уровнях. У президента хороший контакт с американским лидером, я периодически общаюсь с Майком Помпео, и на уровне наших заместителей тоже диалог идет. Так что никаких здесь препятствий, если будет интерес с американской стороны, мы не видим».



Кроме того, руководитель МИД акцентировал внимание на том, что его государство не поддерживает восприятие российско-американских отношений как «придаток предвыборной борьбы» в Соединенных Штатах.