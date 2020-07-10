Германия не желает возвращаться к формату «большой восьмерки»

Хайко Маас, возглавляющий Министерство иностранных дел ФРГ выступил против повторного включения Российской Федерации в объединение экономически развитых государств, известного как G7. Причиной тому послужили обстановка на территории востока Украины и вхождение Крымского полуострова в состав РФ.



О таком решении руководителя германского внешнеполитического ведомства стало известно сотруднику издания Rheinische Post, который на заданный им вопрос по данной теме получил следующий ответ: «Причинами исключения России [из формата G8] стали аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины. Я не вижу возможности возвращения [РФ в Группу восьми] до тех пор, пока эта ситуация не разрешится».



Известно также, что в планах Вашингтона было организовать встречу на высшем уровне с участием России, Индии, Южной Кореи и Австралии. Господин Маас, однако, эту инициативу не поддержал, подчеркнув, что именно G7 и G20, а не G11 или G12, являются оптимальными форматами (ист.: ТАСС).