|
Президент РФ поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы Беларуси
Сегодня в 13:03 Внешняя политика 0 169 Иван Тихонов
Пресс-служба Кремля обнародовала текст поздравительной телеграммы, которую президент России Владимир Путин отправил Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост президента Республики Беларусь.
«Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», – говорится в телеграмме главы государства.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
С начала пандемии количество летальных исходов от COVID-19 в РФ превысило 15 тысячСегодня в 12:47 Медицина
Евро встречает выходные выше порога в 87 рублей7 августа в 15:30 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
За прошедшие сутки новые случаи коронавируса были зарегистрированы во всех субъектах РФ Суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ оказался минимальным с 23 апреля В России проведено более 30 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции В РФ количество выписанных по выздоровлению от коронавируса за сутки превысило 7.5 тысяч Черногория внесла Россию в перечень «въездных» государств