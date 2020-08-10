Президент РФ поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы Беларуси

Пресс-служба Кремля обнародовала текст поздравительной телеграммы, которую президент России Владимир Путин отправил Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост президента Республики Беларусь.



«Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», – говорится в телеграмме главы государства.