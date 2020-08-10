Минские офисы «Яндекс.Такси» и Uber заблокированы неопознанными людьми

Сегодня, 13 августа, в офисы «Яндекс.Такси» и Uber в столице Беларуси «пришли» неизвестные вооруженные люди. Издание The Bell сообщило, что неопознанные люди в черной одежде заблокировали здания.



В «Яндексе» подтвердили РИА Новости, что здания заняли неизвестные люди, идет выяснение деталей.



Напомним, в феврале 2018 года «Яндекс» и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в РФ и соседних странах, включая Беларусь.



Протесты из-за итогов выборов президента не утихают в Беларуси четвертый день. Митингующие отказываются расходиться, ввиду чего силовые структуры вынуждены применять спецтехнику.