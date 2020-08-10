Главная > Внешняя политика

Минские офисы «Яндекс.Такси» и Uber заблокированы неопознанными людьми

13 августа в 15:51 Внешняя политика 0 298 Иван Тихонов
1 Изображение

Сегодня, 13 августа, в офисы «Яндекс.Такси» и Uber в столице Беларуси «пришли» неизвестные вооруженные люди. Издание The Bell сообщило, что неопознанные люди в черной одежде заблокировали здания.

В «Яндексе» подтвердили РИА Новости, что здания заняли неизвестные люди, идет выяснение деталей.

Напомним, в феврале 2018 года «Яндекс» и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в РФ и соседних странах, включая Беларусь.

Протесты из-за итогов выборов президента не утихают в Беларуси четвертый день. Митингующие отказываются расходиться, ввиду чего силовые структуры вынуждены применять спецтехнику.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Москва и Московская область остаются лидерами по общему числу инфицированных COVID-19 в РФ

13 августа в 17:25 Медицина

ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают ситуацию в Беларуси

13 августа в 16:45 Общество

Евро вновь взял высоту в 87 рублей, подорожав за день более, чем на 1 рубль

13 августа в 16:06 Финансовые рынки

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией в следующий понедельник

12 августа в 17:11 Транспорт
Самое читаемое Самое обсуждаемое

В России проведено более 30 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции Московская биржа планирует допустить НПФ ко внебиржевым финансовым инструментам Евро встречает выходные выше порога в 87 рублей С начала пандемии количество летальных исходов от COVID-19 в РФ превысило 15 тысяч С сегодняшнего дня в регионы РФ начнутся поставки вакцин от гриппа

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru