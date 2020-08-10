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Главная соперница Александра Лукашенко нашла способ для передачи власти в Беларуси

14 августа в 17:53 Внешняя политика 0 214 Иван Тихонов
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Сегодня, 14 августа, Светлана Тихановская, которая по итоговым подсчетам ЦИК заняла второе место на президентских выборах в Беларуси, заявила о создании координационного совета по передаче власти в стране.

«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединенной пресс-службы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

По мнению г-жи Тихановской, в совет должны войти представители всех объединений, заинтересованных в диалоге и мирной передаче власти, пишет РБК. В список «заинтересованных» могут войти партии, профсоюзы, трудовые коллективы и пр. Соперница действующего президента также обратилась к международному сообществу с просьбой посодействовать в организации диалога с властями Беларуси.

Кроме этого, Светлана Тихановская призвала силовиков не исполнять преступных приказов и остановить кровопролитие.

«Мне было очень тяжело смотреть на то насилие, в которое власть погрузила наши города за последнюю неделю. Этого никогда не должно повториться. Власть должна показать готовность к диалогу с народом. Это значит отпустить всех задержанных. Это значит убрать с улиц городов ОМОН и войска. Это значит возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей», — сказала г-жа Тихановская.
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