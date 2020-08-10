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Официальный Кремль сделал заявление относительно событий в Беларуси

19 августа в 16:25 Внешняя политика 0 143 Иван Тихонов
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Кремль относится к событиям в Беларуси. По его словам, Москва относится к происходящему как к внутреннему делу соседнего братского государства.

«Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как к внутреннему делу этой страны. (…) Белоруссия - это наше союзное государство и братская нам страна. И белорусский народ - братский нам народ», - цитируют слова представителя Кремля РИА Новости.

Вдобавок, г-н Песков поведал, признает ли официальный Кремль итоги прошедших выборов в Беларуси.

«Вы знаете, что многие организации, такие как ПАСЕ, такие как БДИПЧ ОБСЕ, отказались от миссии по наблюдению за этими выборами. Те же международные наблюдатели, которые были, они отфиксировали состоявшиеся выборы. Это ситуация де-юре и де-факто, что касается международных наблюдателей», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков подчеркнул, что потребности в оказании помощи Беларуси в рамках Договора о коллективной безопасности нет.

«Сейчас нет такой потребности, и собственно и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет», - указал г-н Песков.
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