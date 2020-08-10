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«Полное взаимопонимание»: Лукашенко о лидере РФ и ситуации в Беларуси

Сегодня в 17:16 Внешняя политика 0 84 Иван Тихонов
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Сегодня, 21 августа, в ходе визита в агрокомплекс «Дзержинский» Александр Лукашенко заявил, что у него и у президента РФ Владимира Путина полное взаимопонимание относительно ситуации в Беларуси.

«Я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Белоруссии. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства», — цитирует слова главы Беларуси агентство «БелТА».

По мнению Александра Лукашенко, у сложившейся ситуации есть как внешние, так и внутренние факторы.

«Я тут никого не запугиваю, но это есть на самом деле. Мы вынуждены это учитывать и жестко сопротивляться. Никуда от этого не денешься», — указал г-н Лукашенко.

Ранее сегодня лидер Беларуси заявил о сильной политизации ситуации в стране, впрочем, ее не стоит рассматривать как катастрофическую.

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули после объявления ЦИК предварительных результатов выборов президента 9 августа, на которых в 6й раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Согласно по данным ЦИК, он набрал 80.1% голосов. Между тем, оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
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