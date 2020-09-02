Путин выступит перед Генассамблеей ООН 22 сентября

Ожидается, что Владимир Путин обратится к участникам Генеральной Ассамблеи ООН в ходе ее юбилейной 75-й сессии. Согласно представленной 1 сентября предпрограмме мероприятия, это может состояться 22 сентября.



Неделя высокого уровня продлится с 22 по 29 сентября. На фоне пандемии в текущем году было принято решение организовать обсуждение важных политических вопросов на высшем уровне в формате докладов, записанных на видео. Несмотря на принимаемые ограничительные меры, главы государств могут лично посетить штаб-квартиру Генассамблеи, при этом максимально допустимое количество представителей страны равно 2. Такое желание пока выразили лидер США Дональд Трамп и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



В соответствии с оглашенной версией программы, президент Российской Федерации будет выступать седьмым после обращений политических лидеров Бразилии, Соединенных Штатов, Турции, Китая, Чили, а также Кубы. Кроме того, на эту дату назначены выступления Хасана Роухани и Эммануэля Макрона, представляющих, соответственно, Иран и Францию.

По материалам ТАСС.