Главная > Внешняя политика

Путин выступит перед Генассамблеей ООН 22 сентября

Сегодня в 11:43 Внешняя политика 0 141 Карина Мелова
1 Изображение

Ожидается, что Владимир Путин обратится к участникам Генеральной Ассамблеи ООН в ходе ее юбилейной 75-й сессии. Согласно представленной 1 сентября предпрограмме мероприятия, это может состояться 22 сентября.

Неделя высокого уровня продлится с 22 по 29 сентября. На фоне пандемии в текущем году было принято решение организовать обсуждение важных политических вопросов на высшем уровне в формате докладов, записанных на видео. Несмотря на принимаемые ограничительные меры, главы государств могут лично посетить штаб-квартиру Генассамблеи, при этом максимально допустимое количество представителей страны равно 2. Такое желание пока выразили лидер США Дональд Трамп и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В соответствии с оглашенной версией программы, президент Российской Федерации будет выступать седьмым после обращений политических лидеров Бразилии, Соединенных Штатов, Турции, Китая, Чили, а также Кубы. Кроме того, на эту дату назначены выступления Хасана Роухани и Эммануэля Макрона, представляющих, соответственно, Иран и Францию.
По материалам ТАСС.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Запуск «Спутника V» прошел успешно

Сегодня в 14:21 Медицина

За последний месяц лета показатели добычи горючего в РФ упали на 12,8 %

Сегодня в 13:43 Экономика

На старт… Внимание… Марш! В Грецию!

Сегодня в 12:52 Туризм

Пока рано говорить о заграничных поставках созданной в РФ вакцины от коронавируса

1 сентября в 21:28 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

В ФОМ рассказали, какое количество россиян доверяют главе государства За последние сутки новые случаи коронавируса зарегистрированы во всех субъектах РФ Чиновники рассказали, кого и когда будут вакцинировать от коронавирусной инфекции Рубль немного оправился от «сюрприза» европейской валюты В РФ утверждена концепция регулирования ИИ и робототехники

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru