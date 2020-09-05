Главная > Внешняя политика

Санкции Евросоюза не коснутся президента Белоруссии

4 сентября в 11:55 Внешняя политика 0 240 Карина Мелова
1 Изображение

В пятницу, 4 сентября, ссылаясь на внутренние источники, немецкое издание Die Welt обнародовало информацию, исключающую главу белорусского государства Александра Лукашенко из списка лиц, на которых будет распространяется действие ограничительных мер, применяемых Европейским союзом.

К такому решению пришли, в первую очередь, политические умы Франции, Германии и Италии, полагающие, что добавление президента Белоруссии в черный список закроет все каналы связи с Минском, а это, на их взгляд, недопустимо. Инициаторами введения санкций против А. Лукашенко стали Польша и Прибалтика.

В августе появились сведения о том, что вследствие массовых протестов граждан Республики Беларусь Евросоюз составил перечень из 15–20 белорусских госслужащих. В результате активации санкций данные лица не смогут посещать страны экономико-политического объединения и пользоваться системой европейских банковских организаций.

Европейский союз ввел ограничительные меры относительно Беларуси в 2004 г. в поддержку и защиту прав человека. Санкции имели силу вплоть до 2016 г. Периодами черный перечень вмещал 130 человек.

В ходе неофициальной встречи в Германии, состоявшейся 27–28 августа, руководители внешнеполитических ведомств государств-членов Евросоюза одобрили быстрое окончание санкционной процедуры касательно Белоруссии.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в учебных заведениях

4 сентября в 14:10 Государство

Коронавирус опять отвоевывает позиции

4 сентября в 13:41 Медицина

«МСП банк» выдает займы под необычный залог

4 сентября в 12:43 Банки и кредитование

4,95 миллиарда на дорожные покрытия в регионах

3 сентября в 14:42 Экономика и бюджет
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Оперативно о Covid-19 в РФ В последний день лета количество новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило практически 5 тысяч Преимущества СБП и технологии SoftPOS Страховые взносы для малого бизнеса в 2021 году останутся на уровне нынешнего года Обанкротиться? Да легко!

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru