Санкции Евросоюза не коснутся президента Белоруссии

В пятницу, 4 сентября, ссылаясь на внутренние источники, немецкое издание Die Welt обнародовало информацию, исключающую главу белорусского государства Александра Лукашенко из списка лиц, на которых будет распространяется действие ограничительных мер, применяемых Европейским союзом.



К такому решению пришли, в первую очередь, политические умы Франции, Германии и Италии, полагающие, что добавление президента Белоруссии в черный список закроет все каналы связи с Минском, а это, на их взгляд, недопустимо. Инициаторами введения санкций против А. Лукашенко стали Польша и Прибалтика.



В августе появились сведения о том, что вследствие массовых протестов граждан Республики Беларусь Евросоюз составил перечень из 15–20 белорусских госслужащих. В результате активации санкций данные лица не смогут посещать страны экономико-политического объединения и пользоваться системой европейских банковских организаций.



Европейский союз ввел ограничительные меры относительно Беларуси в 2004 г. в поддержку и защиту прав человека. Санкции имели силу вплоть до 2016 г. Периодами черный перечень вмещал 130 человек.



В ходе неофициальной встречи в Германии, состоявшейся 27–28 августа, руководители внешнеполитических ведомств государств-членов Евросоюза одобрили быстрое окончание санкционной процедуры касательно Белоруссии.