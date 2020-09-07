Глава украинского МИД организовал срочные переговоры со своим коллегой из РФ

На веб-странице министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что он в срочном порядке организовал переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Причиной неотложности диалога послужило несоблюдение режима прекращения огня на Донбассе.



Согласно предоставленным главой МИД Украины сведениям, в зоне операции объединенных сил 6 сентября были предприняты явные попытки сорвать режим прекращения огня и помешать процессу нормализации обстановки мирным путем. В итоге провокаций незаконных вооруженных групп один солдат украинских войск был ранен, а один – погиб.



Как отметил руководитель украинского внешнеполитического ведомства, из-за несоблюдения правил режима прекращения огня, установленных 22 июля участниками трехсторонней контактной группы, были выполнены срочные шаги, включающие уведомление специальной наблюдательной комиссии ОБСЕ в Украине.



5 сентября г-н Кулеба заявил об организации внепланового собрания ТКГ в связи с намерением Дениса Пушилина (главы самопровозглашенной ДНР) ликвидировать инженерные сооружения украинских войск.