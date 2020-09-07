Главная > Внешняя политика

Глава украинского МИД организовал срочные переговоры со своим коллегой из РФ

Сегодня в 12:16 Внешняя политика 0 111 Карина Мелова
1 Изображение

На веб-странице министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что он в срочном порядке организовал переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Причиной неотложности диалога послужило несоблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

Согласно предоставленным главой МИД Украины сведениям, в зоне операции объединенных сил 6 сентября были предприняты явные попытки сорвать режим прекращения огня и помешать процессу нормализации обстановки мирным путем. В итоге провокаций незаконных вооруженных групп один солдат украинских войск был ранен, а один – погиб.

Как отметил руководитель украинского внешнеполитического ведомства, из-за несоблюдения правил режима прекращения огня, установленных 22 июля участниками трехсторонней контактной группы, были выполнены срочные шаги, включающие уведомление специальной наблюдательной комиссии ОБСЕ в Украине.

5 сентября г-н Кулеба заявил об организации внепланового собрания ТКГ в связи с намерением Дениса Пушилина (главы самопровозглашенной ДНР) ликвидировать инженерные сооружения украинских войск.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

2021-й может начаться для «Газпрома» без «Северного потока-2»

Сегодня в 14:53 Экономика

Составлен прогноз относительно конца пандемии COVID-19 в РФ

Сегодня в 13:36 Медицина

В СФ выступили с инициативой касательно дополнительных выплат оставшимся без работы гражданам

Сегодня в 11:29 Экономика

Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в учебных заведениях

4 сентября в 14:10 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Оперативно о Covid-19 в РФ В последний день лета количество новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило практически 5 тысяч Коронавирус опять отвоевывает позиции Страховые взносы для малого бизнеса в 2021 году останутся на уровне нынешнего года Обанкротиться? Да легко!

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru