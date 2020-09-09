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Песков отрицает возможность встречи президентов РФ и США в ближайшем будущем

9 сентября в 11:43 Внешняя политика 0 219 Карина Мелова
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Согласно сведениям, предоставленным пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым 9 сентября, до завершения процедуры выборов в Америке диалога между Путиным и Трампом ожидать не следует.

В частности, агентство ТАСС процитировало представителя Кремля следующим образом: «Пока не планируется каких-то разговоров. Пока нет для этого поводов. Но вы знаете, что они общаются часто». При этом господин Песков отметил, что время от времени лидеры вышеназванных государств налаживают связь и без проблем организовывают телефонные разговоры по мере надобности.

16 августа в масс-медиа появилась информация о высказанном Дональдом Трампом намерении в сентябре в Нью-Йорке организовать встречу с его коллегой из России до назначенного на 3 ноября проведения выборов в Америке. Известно, что в прошлый раз президенты выходили на связь 23 июля. В ходе беседы они еще раз настояли на необходимости 2-сторонних консультаций по вопросам контроля над вооружениями и рассмотрели процессы, связанные с ядерной программой Ирана. В дополнение к вышесказанному, в позитивном ключе было выделено желание российской стороны организовать встречу постоянных членов СБ ООН на высшем уровне.
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