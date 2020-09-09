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Встреча Путина и Лукашенко состоится в российской столице в ближайшие 14 дней

9 сентября в 12:22 Внешняя политика 0 246 Карина Мелова
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В соответствии с сообщением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова от 2 сентября, в течение следующих четырнадцати дней ожидается встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в российской столице. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, планы о проведении мероприятия подтверждал без указания определенной даты.

Предположительно, в ходе беседы участники переговоров пересмотрят условия обслуживания государственного долга Республики Беларусь перед Россией, а также изучат ряд вопросов, касающихся торгово-экономических отношений двух государств.

«На уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам, будь то вопрос белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию, вопрос будущего нашей интеграции, вопрос взаимодействия по линии огромного количества предприятий», – добавил г-н Песков.

Из сведений, предоставленных Министерством финансов Республики Беларусь, следует, что по состоянию на июль текущего года сумма внешнего долга страны равна 18 млрд долларов США. При этом основным кредитором выступает Российская Федерация.
По материалам «Известий»
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