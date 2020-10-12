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МИД РФ объявил решение относительно ДСНВ

20 октября в 16:07 Внешняя политика 0 256 Иван Тихонов
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РФ согласна с предложением США о взаимной заморозке ядерных арсеналов с целью продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружения (ДСНВ) еще на год. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД добавили, что в случае положительного отклика со стороны США выигранное время от продления сделки можно будет использовать «для проведения комплексных двухсторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех фактов, влияющих на стратегическую стабильность».

Напомним, ДСНВ вступил в силу в феврале 2011 года и истекает в феврале 2021 года. Документ обязывает Москву и Вашингтон обмениваться данными о количестве боеголовок и носителей два раза в год. США выступают за включение в договор Китая, но российская сторона настаивает на продлении существующего договора без предварительных условий.
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