МИД РФ объявил решение относительно ДСНВ

РФ согласна с предложением США о взаимной заморозке ядерных арсеналов с целью продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружения (ДСНВ) еще на год. Об этом сообщили в МИД РФ.



«Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», — говорится в сообщении ведомства.



В МИД добавили, что в случае положительного отклика со стороны США выигранное время от продления сделки можно будет использовать «для проведения комплексных двухсторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех фактов, влияющих на стратегическую стабильность».



Напомним, ДСНВ вступил в силу в феврале 2011 года и истекает в феврале 2021 года. Документ обязывает Москву и Вашингтон обмениваться данными о количестве боеголовок и носителей два раза в год. США выступают за включение в договор Китая, но российская сторона настаивает на продлении существующего договора без предварительных условий.