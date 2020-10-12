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Кандидат-демократ в президенты США назвал Россию главной угрозой для его страны

26 октября в 12:38 Внешняя политика 0 201 Иван Тихонов
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В рамках интервью CBS кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что считает Россию главной угрозой для его страны.

«Я думаю, что самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов — это Россия», — сказал политик.

Более того, Джо Байден считает не менее опасной политику действующего президента Дональда Трампа, который «приветствует каждого диктатора». В частности, он привел пример КНДР, где стало «больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше» (перевод цитаты по РБК). Кандидат в президенты считает, что союзники по НАТО отворачиваются от Вашингтона из-за политики Трампа.

В ходе интервью Джо Байден рассказал, что считает Китай крупнейшим конкурентом США. По его мнению, от того, какого подхода в ситуации с Китаем будет придерживаться официальный Вашингтон, будет зависеть, останутся ли государства конкурентами или перейдут на уровень серьезного соперничества.
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