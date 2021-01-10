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Стала известна тема телефонной беседы президентов России и Америки

29 января в 15:29 Внешняя политика 0 161 Карина Мелова
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Как стало известно СМИ по итогам выступления директора по коммуникациям Белого дома Дженнифер Псаки во время краткой пресс-конференции, беседуя по телефону с Владимиром Путиным новоизбранный глава американского государства Джо Байден был предельно откровенен насчет своих мыслей по поводу президента РФ и его правительства.

В частности, г-жа Псаки сказала следующее: «У президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора. Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора» (ист.: «РИА Новости»).

Политические лидеры РФ и США разговаривали по телефону 26 января. В процессе беседы Владимир Путин поприветствовал Джо Байдена на посту президента и обсудил с ним ряд важных тем, таких как противодействие распространению Covid-19, продление ДСНВ и пр.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, между главами государств состоялся «рабочий и откровенный» разговор.
По материалам «Ведомостей»
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