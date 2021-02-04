Захарова посоветовала Западу «заняться собственными проблемами»

Согласно заявлению директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, западные государства готовы по любому поводу вводить ограничения по отношению к России. В данной ситуации поводом послужило судебное разбирательство Алексея Навального.



В частности, госпожа Захарова выразила такое мнение: «Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет – они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году» (ист.: РИА Новости).



Известно, что после оглашения вердикта по делу А. Навального представители Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии не поддержали решение суда и выдвинули требование освободить оппозиционера, на что Мария Захарова резко отреагировала и посоветовала названным странам «заняться собственными проблемами».



Напомним: вчера, 2 февраля, в Мосгорсуде состоялось заседание Симоновского суда по делу «Ив Роше» Алексея Навального, которого обвинили в несоблюдении условий испытательного срока и приговорили к трем с половиной годам заключения. После засчитывания времени, проведенного под домашним арестом и в следственном изоляторе, фактический срок пребывания осужденного в колонии общего режима будет равен 2 годам и 8 месяцам.

По материалам «Ведомостей»

