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Захарова посоветовала Западу «заняться собственными проблемами»
3 февраля в 14:14 Внешняя политика 0 255 Карина Мелова
Согласно заявлению директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, западные государства готовы по любому поводу вводить ограничения по отношению к России. В данной ситуации поводом послужило судебное разбирательство Алексея Навального.
В частности, госпожа Захарова выразила такое мнение: «Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет – они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году» (ист.: РИА Новости).
Известно, что после оглашения вердикта по делу А. Навального представители Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии не поддержали решение суда и выдвинули требование освободить оппозиционера, на что Мария Захарова резко отреагировала и посоветовала названным странам «заняться собственными проблемами».
Напомним: вчера, 2 февраля, в Мосгорсуде состоялось заседание Симоновского суда по делу «Ив Роше» Алексея Навального, которого обвинили в несоблюдении условий испытательного срока и приговорили к трем с половиной годам заключения. После засчитывания времени, проведенного под домашним арестом и в следственном изоляторе, фактический срок пребывания осужденного в колонии общего режима будет равен 2 годам и 8 месяцам.
По материалам «Ведомостей»
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