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Не стоит прогибаться под изменчивый мир…

12 февраля в 13:55 Внешняя политика 0 273 Карина Мелова
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Глава МИД России Сергей Лавров заговорил о возможности политической «войны» с Европейским союзом. Он подчеркнул, что представляемое им государство не пытается достичь геополитической обособленности, однако будет готовиться к прекращению отношений с объединением 27 стран.

«Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, да. Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому», – заявил господин Лавров в эфире выпускаемой на YouTube программы «Соловьев Live».

Известно, что недавно в Брюсселе задумались о введении новых ограничительных мер, направленных против РФ и вызванных взятием под стражу и судом над Алексеем Навальным. Идею о санкциях подал Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который остался недоволен результатами своего визита в Москву. Введение санкций будет обсуждаться 22 февраля.
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