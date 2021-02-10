Не стоит прогибаться под изменчивый мир…

Глава МИД России Сергей Лавров заговорил о возможности политической «войны» с Европейским союзом. Он подчеркнул, что представляемое им государство не пытается достичь геополитической обособленности, однако будет готовиться к прекращению отношений с объединением 27 стран.



«Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, да. Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому», – заявил господин Лавров в эфире выпускаемой на YouTube программы «Соловьев Live».



Известно, что недавно в Брюсселе задумались о введении новых ограничительных мер, направленных против РФ и вызванных взятием под стражу и судом над Алексеем Навальным. Идею о санкциях подал Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который остался недоволен результатами своего визита в Москву. Введение санкций будет обсуждаться 22 февраля.