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Столкнуться лбами или пожать руку?
Сегодня в 14:13 Внешняя политика 0 112 Карина Мелова
Во вторник, 16 февраля, беседуя с корреспондентом испанского издания El Mundo, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил позицию альянса относительно России. По его словам, при необходимости НАТО будет либо противостоять РФ, либо взаимодействовать. При этом решающим фактором будут намерения Москвы.
Политик подчеркнул готовность альянса отстаивать интересы своих членов и выразил уверенность в том, что диалог с Российской Федерацией должен быть, однако базироваться на силе и твердости.
«Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения, – говорит Йенс Столтенберг. – Подумайте о контроле над оружием, чтобы избежать гонки вооружений».
Генсек НАТО призвал не допускать происшествий на границах с Россией и акцентировал внимание на том, что это осуществимо (ист.: ТАСС).
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