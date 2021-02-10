Руководители министерств иностранных дел членов Евросоюза отреагировали на отказ РФ освободить Навального

Как стало известно из заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, главы министерств иностранных дел государств-членов Европейского союза 22 февраля соберутся в Брюсселе для рассмотрения отказа РФ учесть требование Европейского суда по правам человека выпустить на свободу Алексея Навального и проведения дискуссии о возможной реакции объединения. Политик назвал действия РФ «грубым нарушением международных обязательств» (ист.: ТАСС).



Напомним: 2 февраля присужденный оппозиционеру по делу «Ив Роше» условный срок был заменен реальным. 17 февраля ЕСПЧ выдвинул требование освободить Навального. Однако Минюст Российской Федерации во главе с Константином Чуйченко отказался удовлетворить его по причине отсутствия правовых оснований для этого. Такого же мнения придерживается Кремль.



Ранее стало известно о поступившем от некоторых государств Евросоюза предложении ввести санкции, направленные против некоторых граждан РФ, как часть механизма санкций ЕС за нарушения прав человека в мире.