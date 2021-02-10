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Армения собралась реформировать армию при содействии РФ

25 февраля в 13:31 Внешняя политика 0 297 Карина Мелова
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25 февраля во время рабочей встречи кабинета министров Республики Армения глава правительства Никол Пашинян сообщил о начале преобразования и совершенствования военных сил при содействии основного стратегического союзника республики – Российской Федерации.

В частности, политик провозгласил: «Я сегодня намерен подписать решение о формировании рабочей группы во главе с министром обороны для создания концепции и сроков по реформированию вооруженных сил. Я хочу особо подчеркнуть, что в этом направлении мы намерены тесно сотрудничать с основным стратегическим союзником в области безопасности – РФ».

Прежде диппредставитель России Сергей Копыркин донес до ведома армянских СМИ, что РФ уже начала плотно сотрудничать с Арменией в области реформирования войск.

По завершении военных действий в Нагорном Карабахе Никол Пашинян представил дорожную карту развития республики, предполагающую уделение первоочередного внимания реструктуризации и модернизации военных сил.
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