Армения собралась реформировать армию при содействии РФ

25 февраля во время рабочей встречи кабинета министров Республики Армения глава правительства Никол Пашинян сообщил о начале преобразования и совершенствования военных сил при содействии основного стратегического союзника республики – Российской Федерации.



В частности, политик провозгласил: «Я сегодня намерен подписать решение о формировании рабочей группы во главе с министром обороны для создания концепции и сроков по реформированию вооруженных сил. Я хочу особо подчеркнуть, что в этом направлении мы намерены тесно сотрудничать с основным стратегическим союзником в области безопасности – РФ».



Прежде диппредставитель России Сергей Копыркин донес до ведома армянских СМИ, что РФ уже начала плотно сотрудничать с Арменией в области реформирования войск.



По завершении военных действий в Нагорном Карабахе Никол Пашинян представил дорожную карту развития республики, предполагающую уделение первоочередного внимания реструктуризации и модернизации военных сил.