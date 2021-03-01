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На фоне ситуации с Навальным ЕС инициировал очередные санкции против России

Сегодня в 15:31 Внешняя политика 0 89 Карина Мелова
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Учитывая события, развивающиеся на фоне дела Алексея Навального, включенного Минюстом в перечень НКО-иноагентов, представляющие государства в составе ЕС дипломаты утвердили введение очередных санкций, направленных против Российской Федерации. Об этом редакции ТАСС стало известно от источника в делегации члена Евросоюза.

Положено начало соответствующей письменной процедуре («РИА Новости»), сроки которой, по данным «Интерфакса», еще уточняются.

Как уведомляло новостное агентство «Ройтер», ограничительные меры могут быть применены в отношении руководителей Росгвардии, СК РФ, Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры.

По данным Bloomberg от 18 февраля, новые санкции коснутся должностных лиц и организаций, ответственных за дело основателя Фонда борьбы с коррупцией А. Навального, но не представителей олигархии, поскольку не все участники Европейского союза готовы целиком разорвать связи с РФ. Ограничительные меры призваны внести коррективы в политику российского правительства.
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