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КНР не поддержала попытки Запада повлиять на внутренние дела РФ
3 марта в 14:23 Внешняя политика 0 234 Карина Мелова
В среду, 3 марта, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обнародовал позицию своей страны относительно попыток Запада повлиять на внутренние дела РФ (в частности, затрагивающие известного оппозиционера Алексея Навального) и назвал эти действия недопустимыми.
По мнению Вэньбиня, ЕС следует налаживать мирный диалог с Россией, а не посылать угрозы ввести очередные санкции и ограничения. «Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», – заявил официальный представитель МИД КНР (ист.: «РИА Новости»).
Вчера, 2 марта, министерство торговли США огласило перечень российских, немецких и швейцарских компаний, на которые будут нацелены экспортные ограничения на фоне ситуации с делом Навального. В список попали 27 НЦ МО РФ, «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит Продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау Фарм» и «Регионснаб».
ЕС тоже выступил за антироссийские санкции из-за замены условного срока для основателя ФБК на реальный по делу «Ив Роше».
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