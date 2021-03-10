Россия опять сменила своего посла в Белоруссии

Трижды за минувшие 3 года Российская Федерация сменила своего дипломатического представителя в Республике Беларусь. В среду, 10 марта, комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в качестве российского посла в Белоруссии одобрил кандидатуру Евгения Лукьянова, который в течение 4 лет до этого выполнял аналогичные обязанности в Латвии. На заседании кандидатуру Лукьянова представил заместитель руководителя МИД РФ Андрей Руденко.



Прежде эту должность (с апреля 2019 г.) занимал Дмитрий Мезенцев, до него – Михаил Бабич (с августа 2018 г.).



Члены комитета ГД по делам СНГ принимают участие в обсуждениях при утверждении и отзыве главой государства диппредставителей за рубежом и в международных организациях. Кандидатуры выдвигаются на основании решения МИД России (другого министерства) и представляются вместе с документами-характеристиками кандидатов.



Вследствие заседания думского комитета в присутствии кандидата и соответствующих должностных лиц министерства иностранных дел делается мотивированное заключение, которое на официальном уровне направляется президенту Российской Федерации.

Ист.: «Интерфакс»