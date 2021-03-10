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Россия опять сменила своего посла в Белоруссии

10 марта в 14:16 Внешняя политика 0 247 Карина Мелова
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Трижды за минувшие 3 года Российская Федерация сменила своего дипломатического представителя в Республике Беларусь. В среду, 10 марта, комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в качестве российского посла в Белоруссии одобрил кандидатуру Евгения Лукьянова, который в течение 4 лет до этого выполнял аналогичные обязанности в Латвии. На заседании кандидатуру Лукьянова представил заместитель руководителя МИД РФ Андрей Руденко.

Прежде эту должность (с апреля 2019 г.) занимал Дмитрий Мезенцев, до него – Михаил Бабич (с августа 2018 г.).

Члены комитета ГД по делам СНГ принимают участие в обсуждениях при утверждении и отзыве главой государства диппредставителей за рубежом и в международных организациях. Кандидатуры выдвигаются на основании решения МИД России (другого министерства) и представляются вместе с документами-характеристиками кандидатов.

Вследствие заседания думского комитета в присутствии кандидата и соответствующих должностных лиц министерства иностранных дел делается мотивированное заключение, которое на официальном уровне направляется президенту Российской Федерации.
Ист.: «Интерфакс»
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