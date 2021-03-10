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Теперь транзит нефтепродуктов из Белоруссии будет выполняться через РФ

11 марта в 12:25 Внешняя политика 0 200 Карина Мелова
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В результате ощутимого давления на Республику Беларусь и призывы прибалтийских политиков к прекращению внешней торговли корпораций власти государства приняли решение ввести ответные ограничения и уйти с транзитного рынка Литвы и Латвии. Белоруссия достигла договоренности с Российской Федерацией о транзите своей нефтепродукции (ист.: ont.by).

Правительства двух стран заключили обоюдовыгодное соглашение, конкретные условия которого не разглашаются, в середине февраля. Известно, что до 2023 г. российские порты примут около 10 млн т произведенного в Белоруссии бензина, мазута и масла.

В порт Усть-Луга Ленинградской области уже доставлена первая партия (более 5000 т) белорусского бензина с Мозырского НПЗ.
Конечный пункт – резервуарный парк «Портэнерго». В скором времени ожидается поставка в порт Санкт-Петербурга примерно 3500 т мазута из республики.

Прибалтийские страны возмутились в ответ на такие действия белорусской стороны и назвали РФ своей нынешней основной угрозой.
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