Теперь транзит нефтепродуктов из Белоруссии будет выполняться через РФ

В результате ощутимого давления на Республику Беларусь и призывы прибалтийских политиков к прекращению внешней торговли корпораций власти государства приняли решение ввести ответные ограничения и уйти с транзитного рынка Литвы и Латвии. Белоруссия достигла договоренности с Российской Федерацией о транзите своей нефтепродукции (ист.: ont.by).



Правительства двух стран заключили обоюдовыгодное соглашение, конкретные условия которого не разглашаются, в середине февраля. Известно, что до 2023 г. российские порты примут около 10 млн т произведенного в Белоруссии бензина, мазута и масла.



В порт Усть-Луга Ленинградской области уже доставлена первая партия (более 5000 т) белорусского бензина с Мозырского НПЗ.

Конечный пункт – резервуарный парк «Портэнерго». В скором времени ожидается поставка в порт Санкт-Петербурга примерно 3500 т мазута из республики.



Прибалтийские страны возмутились в ответ на такие действия белорусской стороны и назвали РФ своей нынешней основной угрозой.