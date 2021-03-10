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Песков констатировал факт существования значительного расхождения во мнениях с Вашингтоном

Сегодня в 12:26 Внешняя политика 0 92 Карина Мелова
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По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на данном этапе между американскими и российскими властями нет согласованности во взглядах и решениях. Отношения между странами натянутые (ист.: «Ведомости»).

В ответ на вопрос корреспондентов о наличии текущих контактов с администрацией Соединенных Штатов и подготовке очередной беседы по телефону политических лидеров РФ и США пресс-секретарь В. Путина поделился такими сведениями: «Пока нет никаких разговоров на этот счет. Разумеется, ведутся рабочие контакты по дипломатическим каналам. Они непростые, но тем не менее они есть и это главное».

В прошлый и единственный раз президент России поговорил с Джо Байденом 26 января, когда Владимир Путин поздравил новоизбранного главу США с началом выполнения им полномочий. В ходе беседы поднимались такие темы, как противодействие коронавирусу, продление ДСНВ и пр.

Байден уверяет, что в процессе состоявшегося диалога уведомил главу РФ о намерении Вашингтона вынудить Россию расплачиваться за свои действия. При этом во время рабочей встречи 11 марта, посвященной мерам по повышению инвестиционной активности, Путин подчеркнул заинтересованность Российской Федерации в окончании внутренних противоречий в США и налаживании с этой страной стабильных отношений (ист.: ТАСС).
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