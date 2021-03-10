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В данный момент политический диалог РФ с НАТО невозможен

17 марта в 14:46 Внешняя политика 0 227 Карина Мелова
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Ссылаясь на заместителя главы МИД РФ Александра Грушко, «РИА Новости» уведомляют, что окончательное прекращение контактов по военной линии между Россией и НАТО блокирует налаживание политического диалога в совете «Россия – НАТО».

Прежде в ходе своего доклада Йенс Столтенберг, генсек НАТО, обвинил российскую сторону в том, что в прошлом году не было заседании совета «Россия – НАТО».

«Дело в том, что не было договоренностей относительно проведения таких советов. Любой совет должен быть подготовлен, НАТО отказалось от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял совет – рабочая группа, подготовительный комитет и сам совет на уровне послов. Все элементы, кроме встречи послов, были ими разрушены, они больше не функционируют», – заметил заместитель министра иностранных дел РФ.

Как сообщил вчера г-н Столтенберг, «подрывающее» поведение Москвы, терроризм, атаки в сети Интернет, «подъем» Китая – это все челленджи для альянса.

Политический лидер Соединенных Штатов Джо Байден провозгласил, что он не намерен терпеть агрессию России, ее вмешательство в процесс выборов, кибератаки и отравления. Вместе с тем Тод Уолтерс, глава Европейского командования США, назвал РФ «устойчивой угрозой для США и их союзников в Европе».
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