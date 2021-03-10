Евросоюз одобрил черный список

Главы МИД 27 членов ЕС приняли решение о введении очередных санкций, к которым привело нарушение прав человека. Ограничения направлены против 11 физлиц, являющихся гражданами России, Китая, а также Ливии (ист.: ТАСС).



Как сообщает делегат одного из европейских государств в Совете ЕС, список лиц, подпадающих под действие санкций, будет вскорости обнародован в Официальном журнале ЕС. Эти люди не смогут въезжать на территорию Европейского союза, при этом их счета в банках в государствах экономико-политического объединения будут заморожены.



Прибыв на заседание Совета ЕС в Брюсселе, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уведомил о готовности министров иностранных дел ввести европейские санкции против физических лиц, имеющих отношение к нарушению прав человека.



В первый раз Европейский союз ввел ограничения под действием механизма, связанного с нарушением прав человека, 2 марта. В черный список Брюсселя попали 4 россиянина: генпрокурор Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. ЕС считает, что все эти лица причастны к вынесению обвинительного приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.