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Евросоюз одобрил черный список

22 марта в 14:58 Внешняя политика 0 326 Карина Мелова
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Главы МИД 27 членов ЕС приняли решение о введении очередных санкций, к которым привело нарушение прав человека. Ограничения направлены против 11 физлиц, являющихся гражданами России, Китая, а также Ливии (ист.: ТАСС).

Как сообщает делегат одного из европейских государств в Совете ЕС, список лиц, подпадающих под действие санкций, будет вскорости обнародован в Официальном журнале ЕС. Эти люди не смогут въезжать на территорию Европейского союза, при этом их счета в банках в государствах экономико-политического объединения будут заморожены.

Прибыв на заседание Совета ЕС в Брюсселе, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уведомил о готовности министров иностранных дел ввести европейские санкции против физических лиц, имеющих отношение к нарушению прав человека.

В первый раз Европейский союз ввел ограничения под действием механизма, связанного с нарушением прав человека, 2 марта. В черный список Брюсселя попали 4 россиянина: генпрокурор Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. ЕС считает, что все эти лица причастны к вынесению обвинительного приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
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