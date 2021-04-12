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Встреча президентов РФ и США таки состоится

Сегодня в 12:33 Внешняя политика 0 106 Карина Мелова
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Как уведомила, выступая в эфире «Соловьев Live», директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, представляемое ею ведомство занялось организацией предстоящей встречи на высшем уровне президентов России и Соединенных Штатов Америки.

«Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем», – заявила официальный представитель МИД РФ и поведала о произошедшей в отеле Нью-Дели незапланированной встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и специального представителя президента США по вопросам климата Джона Керри, во время которой дипломаты обговорили возможность проведения встречи на высшем уровне.

13 апреля Владимир Путин побеседовал по телефону с Джо Байденом и получил от американского политического лидера предложение обсудить отношения между РФ и США на саммите в третьем государстве в скором будущем. Также в процессе разговора были подняты некоторые проблемы регионального и глобального уровней, например, налаживание диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями при участии Москвы и Вашингтона.
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