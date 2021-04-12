Россия выступила решительно против новых санкций со стороны Вашингтона

Как сообщают «РИА Новости», посол Соединенных Штатов Америки Джон Салливан нанес визит ответственному за внешнюю политику помощнику президента РФ Юрию Ушакову. В процессе разговора диппредставителю США дали понять, что российская сторона настроена решительно против введения Вашингтоном очередных санкций.



В частности, источник информагентства во внешнеполитическом ведомстве поделился такими сведениями: «Посол США был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову. Во время беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Джо Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные шаги в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом».



Известно, что в ходе состоявшегося намедни телефонного разговора президентов двух стран Джо Байден выступил с инициативой организовать в третьей стране в скором будущем саммит при участии политических лидеров США и России, после чего пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что это, однако, не влияет на мнение американской стороны о необходимости введения новых ограничений в отношении РФ.



Если верить сделанным на прошлой неделе заявлениям СМИ Соединенных Штатов, Вашингтон намерен ввести очередные антироссийские санкции, выслать группу российских дипломатов и снова «поставить палки в колеса» при завершении проекта «Северный поток-2».