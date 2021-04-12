Сообщается о возможности введения Вашингтоном санкций против суверенного долга РФ

Ссылаясь на свои источники, 14 апреля международное новостное агентство «Рейтер» объявило о возможности введения Соединенными Штатами очередных санкций, направленных против России. В частности, предположительно, ограничения затронут государственный долг и РФ.



По мнению сотрудников агентства, санкции гипотетически будут анонсированы в четверг. Ожидется, что американский политический лидер Джо Байден издаст указ, дополнительно ограничивающий работу банков США с долговыми ценными бумагами России.



Вышеназванный документ запретит американским финансовым учреждениям приобретать долговые ценные бумаги непосредственно у Банка России, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда национального благосостояния (ист.: «Нью-Йорк таймс»).



Как свидетельствует международное издание, санкции могут начать действовать 14 июня. При этом Белый дом, Государственный департамент и Минфин США пока не подтвердили агентству ТАСС эту информацию.