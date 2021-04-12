В администрации президента РФ подтвердили информацию о предстоящей встрече Путина с Лукашенко

Незадолго до настоящего времени президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую встречу с главой российского государства. Эти сведения подтвердили в администрации президента РФ, уточнив, что ожидается рабочий визит белорусского коллеги В. Путина в Москву. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в данный момент идет подготовка назначенной на вторую половину дня 22 апреля встречи.



В ответ на вопрос о проблемах, которые будут рассматриваться в ходе беседы, пресс-секретарь президента РФ сказал следующее: «Это продолжение двусторонних отношений, продолжение развития сотрудничества в огромном количестве областей». Также г-н Песков подчеркнул союзническую направленность отношений между Россией и Республикой Беларусь и наличие большого количества совместных проектов и намерений.



«Это требует разговора на высоком уровне, который сегодня проходит в Минске, –заметил представитель Кремля, имея в виду сегодняшний рабочий визит председателя российского правительства Михаила Мишустина в Белоруссию. – И на высшем уровне, который запланирован на 22 апреля в Москве». Кроме того, пресс-секретарь президента РФ акцентировал внимание на том, что будущая встреча глав государств не имеет никакого отношения к посланию Федеральному собранию, запланированному на 21 число.

По материалам ТАСС