Спикер ГД ожидает ограничений со стороны США по отношению к российскому ТЭК

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин полагает, что в скором времени Вашингтон введет очередные санкции, в этот раз направленные против промышленности и топливно-энергетического комплекса РФ.



Политик допускает боязнь США получить в лице России мощного конкурента, занимающего достойную его позицию на мировой арене. В своем Telegram-канале спикер ГД выразил такую мысль: «Думаю, в ближайшее время следует ожидать другие претензии к нашей стране. Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации». Он также предположил связь новых ограничений с темой обеспечения прав человека.



Как подчеркнул г-н Володин, необходимо исключить возможность внешнего вмешательства во внутренние дела РФ.



15 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден издал указ о введении санкций в отношении российского государственного долга и 32 юридических и физических лиц, которые якобы совершали попытки повлиять на ход американских выборов и занимались дезинформацией, 10 российских дипломатов и 8 физлиц и юрлиц, имеющих связь с российскими властями в Крыму. Кроме того, ограничения министерства финансов США затронули 6 технологических компаний России, обвиняемых в пособничестве действию киберпрограмм российских спецслужб.

По материалам «Ведомостей»