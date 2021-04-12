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Спикер ГД ожидает ограничений со стороны США по отношению к российскому ТЭК
19 апреля в 11:22 Внешняя политика 0 360 Карина Мелова
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин полагает, что в скором времени Вашингтон введет очередные санкции, в этот раз направленные против промышленности и топливно-энергетического комплекса РФ.
Политик допускает боязнь США получить в лице России мощного конкурента, занимающего достойную его позицию на мировой арене. В своем Telegram-канале спикер ГД выразил такую мысль: «Думаю, в ближайшее время следует ожидать другие претензии к нашей стране. Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации». Он также предположил связь новых ограничений с темой обеспечения прав человека.
Как подчеркнул г-н Володин, необходимо исключить возможность внешнего вмешательства во внутренние дела РФ.
15 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден издал указ о введении санкций в отношении российского государственного долга и 32 юридических и физических лиц, которые якобы совершали попытки повлиять на ход американских выборов и занимались дезинформацией, 10 российских дипломатов и 8 физлиц и юрлиц, имеющих связь с российскими властями в Крыму. Кроме того, ограничения министерства финансов США затронули 6 технологических компаний России, обвиняемых в пособничестве действию киберпрограмм российских спецслужб.
По материалам «Ведомостей»
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