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Представители чешского дипведомства объявлены персонами нон грата
19 апреля в 12:49 Внешняя политика 0 368 Карина Мелова
Согласно уведомлению Министерства иностранных дел Российской Федерации, двадцать сотрудников чешского посольства в России объявлены персонами нон грата и должны выехать за пределы РФ до конца дня 19 апреля. Данное решение вызвано высылкой 18 представителей российского дипведомства из Праги (ист.: ТАСС).
Так, документ гласит: «Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Витезславу Пивоньке сообщено, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата». Им предписано до конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны».
«Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота», – уточнили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
Напомним: в суботу от премьера Чехии Андрея Бабиша и первого вице-премьера Яна Гамачека стало известно о предписании 18 представителям российского посольства в Праге, якобы (согласно убеждению чешской стороны) являющимся офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ, в срочном порядке покинуть Чехию, что было вызвано нововыявленными обстоятельствами взрыва в Врбетице (2014 г.).
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