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Дональд Трамп охарактеризовал свои отношения с президентом РФ
Сегодня в 13:14 Внешняя политика 0 135 Карина Мелова
В ходе беседы с сотрудником американского телеканала Fox News бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о взаимной симпатии между ним и главой российского государства Владимиром Путиным.
«Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему», – провозгласил в интервью Трамп, подчеркнув, что это является позитивным моментом.
Напомним: Дональд Трамп победил на выборах президента США в 2016 году, вскорости после чего члены Демократической партии стали подозревать его в связях с Российской Федерацией. Кроме того, его оппоненты говорили о потенциальном вмешательстве Москвы в процесс выборов в Америке.
Согласно обнародованным в апреле 2019 года данным расследования, проведенного комиссией специального прокурора Роберта Мюллера, связи между Трампом и РФ не выявлено.
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