Посол США покинул столицу России

Ребекка Росс, пресс-секретарь дипмиссии Соединенных Штатов в Москве, подтвердила «РИА Новости» информацию о том, что посол США в России Джон Салливан сегодня утром покинул пределы России и в данный момент летит в Вашингтон.



Как сообщил сотрудник информагентства, Салливан вышел из одного из двух прибывших в Шереметьево джипов с номерами посольства США и направился в зал дипломатических делегаций. Комментариев прессе он не давал. В 9:57 поднялся в воздух рейсовый самолет с послом на борту.



Намедни, 20 апреля, Джон Салливан огласил свои планы относительно намеченной на текущую неделю поездки в Вашингтон с целью консультирования и возвращения в РФ в течение нескольких недель. Как подчеркнул в ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков, возвращение посла Соединенных Штатов Америки в Москву будет обусловлено рациональностью этого шага, поскольку пока отношения между РФ и США весьма натянутые.



15 апреля Джо Байден издал указ о введении очередных санкций, направленных против суверенного долга, 16 организаций и 16 физлиц РФ. Из дипмиссии РФ в Вашингтоне были высланы 10 сотрудников.



На следующий день Россия предприняла ответные действия.